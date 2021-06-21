Під Дніпром учитель згвалтував школярку на випускному: "копи" запропонували зіграти з ним весілля

У Дніпропетровській області випускний для однієї зі школярок закінчився зґвалтуванням. При цьому над нею поглумився шкільний учитель. Місцева поліція запропонувала постраждалій дівчині зіграти весілля з насильником.
Про цю страшну історію розповіла журналіст Олена Вишницька на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, до неї зателефонував друг і повідомив, що 18 червня його сестру згвалтував її вчитель на випускному. При цьому постраждала спочатку заяву в поліцію писати не стала.
Вона боялася розголосу, але пізніше все ж зважилася написати заяви поліцію. При цьому співробітники правоохоронних органів приголомшили своїм ставленням і недоречним гумором.
"Місцеві мєнти запропонували дівчинці зіграти з насильником весілля. Дуже цінна порада, дякую, краще б роботу свою робили", - написала Вишницька в іншому пості.
Нагадаємо, в Києві нападник на жінок в туалетах ТЦ насильник відбувся 3 роками позбавлення волі. При цьому він каже, так "жартував". Збоченець чекав свої жертви у вбиральнях в "Епіцентрі" на вулиці Степана Бандери у 2019 році.
Ми також писали про те, що учасниця оголеною фотосесії в Дубаї заявила, що її побили і згвалтували в Дніпрі. За словами Наталії Чуприни, на неї напав чоловік, до якого вона прийшла додому на запрошення. З ним вона раніше не зустрічалася, але знала його через знайомих.