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Під Дніпром учитель згвалтував школярку на випускному: "копи" запропонували зіграти з ним весілля

Автор: Роман Мирончук

У Дніпропетровській області випускний для однієї зі школярок закінчився зґвалтуванням. При цьому над нею поглумився шкільний учитель. Місцева поліція запропонувала постраждалій дівчині зіграти весілля з насильником.

Про цю страшну історію розповіла журналіст Олена Вишницька на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, до неї зателефонував друг і повідомив, що 18 червня його сестру згвалтував її вчитель на випускному. При цьому постраждала спочатку заяву в поліцію писати не стала.

Вона боялася розголосу, але пізніше все ж зважилася написати заяви поліцію. При цьому співробітники правоохоронних органів приголомшили своїм ставленням і недоречним гумором.

"Місцеві мєнти запропонували дівчинці зіграти з насильником весілля. Дуже цінна порада, дякую, краще б роботу свою робили", - написала Вишницька в іншому пості.

Нагадаємо, в Києві нападник на жінок в туалетах ТЦ насильник відбувся 3 роками позбавлення волі. При цьому він каже, так "жартував". Збоченець чекав свої жертви у вбиральнях в "Епіцентрі" на вулиці Степана Бандери у 2019 році.

Ми також писали про те, що учасниця оголеною фотосесії в Дубаї заявила, що її побили і згвалтували в Дніпрі. За словами Наталії Чуприни, на неї напав чоловік, до якого вона прийшла додому на запрошення. З ним вона раніше не зустрічалася, але знала його через знайомих.

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