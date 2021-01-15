Під Дніпром таксисти натовпом помстилися клієнту: вийшло курйозно

У Кам'янському Дніпропетровської області група таксистів помстилася клієнту. Останній вирішив пожартувати над працівниками служби перевезень і без кінця викликав нові автомобілі, а потім відмовлявся виходити.

Як повідомляє місцевий сайт, водії таксі провчили клієнта-жартівника, обливши його зеленкою і поширивши фото в соцмережах.

Інцидент стався на Старий Новий рік, 14 січня. Машини одна за одною під'їжджали до будинку замовника.

Відомо, що чоловік встиг зробити п'ять викликів, але на шостий водії хитрістю виманили його на вулицю. В результаті жартівникові довелося розплатитися за всі виклики і простій.

Але цього таксистам здалося мало і вони зробили так, що жартівникові доведеться деякий час відсидітися вдома, адже зеленку просто так не змити.

У Кам'янському таксисти облили клієнта зеленкою (фото: 5692.com.ua)

Раніше ми писали, що у Києві з'являться соціальні таксі, які будуть возити деяких людей абсолютно безкоштовно.

Також повідомлялося, що в Києві на Подолі натовп молодих людей побив 16-річного хлопця за нафарбовані губи.

Крім того, нещодавно в Києві сталася трагічна ДТП. Втомлений водій таксі заснув за кермом, перетнув Окружну і влетів у зупинку, що призвело до загибелі людей.