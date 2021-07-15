Під Дніпром за дивних обставин загинув чоловік, який на всю країну розповів про побиття доньки

Як розповів Зезюлин, тіло 36-річного Олександра Мироненка з перерізаним горлом знайшли між селом Шульгівка та хутором Судівка, на дренажному мосту.

"На мосту через дренажний канал по дорозі в Судівку знайшли тіло Сашка Мирона з перерізаним горлом. У поліції підтвердили смерть Сашка. Мою пропозицію взяти мене понятим, поліція відкинула, пояснивши, що поняті вже є. Також повідомили, що відкрито кримінальне провадження, за якою статтею невідомо. Поспілкувавшись з понятою, я зрозумів, що розглядається версія самогубство. Не маю права впливати на слідство, але виглядає все дуже дивно", - повідомив Зезюлін.

У коментарях користувачі також висловили сумніви та відзначили, що Мироненко дуже швидко поховали – наступного дня.

Чим відомий Олександр Мироненко

У понеділок, 12 липня, Мироненко виступив в ефірі програми" Говорить Україна "на телеканалі "Україна". Він розповів деталі про страшне побиття своєї 3-річної дочки. За словами чоловіка, дівчинку до коми побила рідна мати та її співмешканець. З донькою Мироненко бачився за 11 днів до події, а про побиття дізнався вже від поліції.

Спочатку мати заявила, що дочку побив батько, але потім вона від своїх слів відмовилася. Пізніше жінка сказала, що дівчинка впала з черешні.

Олександр Мироненко зазначив, що мама дівчинку іноді била в його присутності. Крім того, в побитті дитини може бути винен і нинішній співмешканець матері. Детектор брехні на програмі мама дівчинки не пройшла - він показав, що вона систематично била свою дитину.

Трирічна Христина після побиття перебувала в стані коми, а лікарі повідомили, що мати за останній тиждень жодного разу в лікарню не приїжджала.

Дівчинку привезли в страшному стані в лікарню ще в середині червня - у неї були діагностовані черепно-мозкова травма, струс мозку, перелом ключиці. У дівчинки паралізувало кінцівки та були судоми. Характер травм явно вказував на те, що дівчинку жорстоко побили.

Христині зробили вже три операції, зараз її стан стабільний і вона почала дихати самостійно. Лікарі кажуть, що жити вона буде, але щодо її здоров'я прогнози поки не дають.

36-річний Олександр Мироненко розлучився з дружиною не так давно, і вона переїхала жити в інший будинок, а потім у неї з'явився новий коханий. Жінка ніде не працювала, Олександр підробляв де, міг, але офіційного місця роботи теж не мав.

Сусіди стверджують, що побити до такого стану дитину не міг ні батько, ні рідна мати. На обліку в службі у справах дітей сім'я не перебувала. Поліція займається розслідуванням за фактом побиття малятка.

Що кажуть у поліції

Як розповіли в пресслужбі Національної поліції Дніпропетровської області в коментарі для ТСН, за фактом смерті Мироненка відкрито кримінальне провадження.

"Тіло чоловіка було направлено на судово-медичну експертизу. У нас є висновок експерта. За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 з позначкою "самогубство", - повідомили в поліції.