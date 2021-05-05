Під Дніпром стан дороги шокував людей: наш рідний український асфальт

"Наш рідний український асфальт. Вулиця Зелена була заасфальтована у вересні 2020 року. Як вам такий результат?"- написала Олена.

На фотографіях можна побачити, як бур'яни проросли крізь асфальт.

Місцеві жителі повідомили, що раніше в селі взагалі не було дороги.

"Ми раді, що дорога з'явилася, тому що ноги тонули по коліно в багнюці. Діти так і виросли з мокрими ногами взимку. Так ми радіємо хоч такому щастю", - пише мешканка села.

Публікація Олени Бабій привернула увагу до проблеми і вже через деякий час сюди прибули робітники.

"Швидка реакція на попередню публікацію. Приїхали два турки, які клали асфальт на вулиці Зелена, з сокирою. Вирубували траву на дорозі і залили дірки смолою. І сказали, що у нас в Україні дуже сильна трава", - написала Олена.

Дорога після робітників змінилася (фото: Олена Бабій)