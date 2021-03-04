Під Дніпром п'яна мати побила та вигнала дітей на вулицю: малюки бродили неприкаяні 8 годин

На вулиці селища Хуторо-Губиниха перехожі помітили двох дівчаток – 2 і 7 років, які були одягнені не по погоді. Жителі одразу зателефонували поліцейському офіцеру.

"До поліцейському офіцеру Підгородненської ОТГ надійшов дзвінок від однієї з мешканок села Хуторо-Губиниха, яка повідомила, що сусіди привели до неї двох дівчаток, 2 і 7 років. Вони були одягнені не по погоді, брудні, мокрі та голодні. Старша дівчинка розповіла, що мама їх побила та вигнала з хати ще близько 8 ранку, оскільки була дуже п'яна", - йдеться в повідомленні.

Дітей помітили вже ближче до вечора і виходить, що сестрички провели на вулиці майже 8 годин.

На місце події виїхали працівники служби у справах дітей та відділу Ювенальної превенції Новомосковського РВП. На горе-матір склали два протоколи за ст. 184 КУпАП. Коли поліція приїхала додому до матері – та й гадки не мала, де знаходяться її діти.

Дівчаток вилучили та відправили в Новомосковську центральну районну лікарню. А долю сестричок і їх матері найближчим часом будуть вирішувати на засіданні міськради.