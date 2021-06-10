Під Дніпром зниклого хлопчика знайшли мертвим у колекторі: хто ж убив дитину?

Хлопчик на ім'я Ібрагім Огли пропав ще 2 червня. Він пішов гуляти на дитячий майданчик, але так і не повернувся. Після 4 днів його відсутності мати все-таки заявила в поліцію і правоохоронці вийшли на слід хлопчика. Допомогла в цьому німецька вівчарка на прізвисько Більт.

"Поліцейські перевірили дитячі майданчики міста, вокзали і ринки, а також обстежили занедбані будівлі, лісосмуги та інші місця, де могла знаходитися дитина. До пошуків залучили інспектора-кінолога з німецькою вівчаркою Більт. За речами дитини службова собака взяла слід від будинку, де жив хлопчик, і провела до каналізаційного колектора. Там поліцейські виявили тіло дитини", - сказано в повідомленні.

Як встановили поліцейські, злочин стався 2 червня. Між зловмисником, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, та матір'ю хлопчика виник конфлікт. Бажаючи помститися їй, чоловік відвів дитину в покинуту будівлю і задушив.

Щоб приховати сліди злочину, сховав тіло в каналізаційному колекторі.

Підозрюваний у вбивстві хлопчика (фото: npu.gov.ua)

Чому мати так довго мовчала

Як раніше повідомляло ТСН, загиблий 8-річний Ібрагім Огли навчався у звичайному класі, але у нього були проблеми з дикцією. На навчання це не впливало, дитина старалася і отримувала хороші оцінки.

Поліцейські з'ясували, що у матері були проблеми з алкоголем, тому вона не відразу звернулася в поліцію.

"Ми маємо інформацію, що мати зловживає алкогольними напоями - можливо це є причиною того, що вона звернулася в поліцію не відразу", - зазначила прес-секретар Нацполіції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.

Затриманому повідомили про підозру за п.2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Якщо його провину доведуть - йому "світить" від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.