Під Дніпром загинув підліток, який вдихнув газу з балона: деталі трагічної смерті

Продаж газових балонів заборонена

Смертельний трюк стався на чужому городі. Підлітки заздалегідь готувалися до так званого "експерименту". 14-річна дівчинка спеціально купила в магазині балончик для заправки запальничок. Зараз цей товар з полиці магазину прибрали. Для 15-річного студента першого курсу українсько-американського ліцею Миколи такий трюк закінчився смертельно.

Зазначимо, що продаж неповнолітнім газових балонів заборонений законом.

"Існують правила торгівлі непродовольчими товарами. Продаж хімічних речовин, а також вибухонебезпечних, вогненебезпечних не може здійснюватися неповнолітнім", - розповіла юрист Анна Попкова.

Як розповіла продавець магазину, вона повірила дітям і продала той фатальний балон. Діти сказали, що їм вже є 16 років і їм потрібен цей товар для зйомки ролика.

Хлопчик хотів вразити друзів

Рідні досі не можуть повірити в те, що трапилося. Микола з хорошої сім'ї, проблем з законом у нього ніколи не було.

"Це хороший хлопець, але поводився він досить зухвало, можливо, намагався таким чином якось продемонструвати свої здібності", -повідомила прес-секретар поліції Ганна Старчевська.

У ліцеї його згадують, як видного і хорошого хлопця.

"Звичайний хлопець, але такий видний. Він намагався виділитися. Але ніяких вад ми не помічали. Він стежив за собою, він намагався брати активну участь", - згадує директор ліцею Людмила Казимирова.

На жаль, підлітка не повернути, але такі випадки повинні стати уроком для тих неповнолітніх, які спробують повторити такі невдалі трюки.