Під Дніпром першокласницю вигнали з класу в День Миколая, бо мама не здала гроші

Під Дніпром шкільна вчителька виставила першокласницю за двері, поки в цей час у класі проходило свято до Дня святого Миколая. За словами мами учениці, захід провели коштом батьківських внесків.

Досі жінка регулярно вносила гроші до "фонду класу", проте напередодні свята робити "миколаївський" внесок відмовилася. Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

Мама 6-річної Дарини Євгенія Гудемович впевнена, що залишок вже внесених грошей - на зошити, дезінфектори, штори та інше - мало б вистачити і на проведення свята. Також вона поцікавилася, куди ж насправді пішли всі кошти.

"Я здала всі фонди, я брала участь всюди по максимуму. Все, що я здаю, це стосується тільки дитини і тільки школи. Гроші були витрачені на вчителя", - каже жінка.

Як повідомляється, закінчився цей конфлікт тим, що вчителька першого класу Голубівської школи Світлана Булава вивела Дарину з класу, коли учні святкували День Миколая.

Дівчинка зізналася, що після цього повертатися до школи вже не хоче.

Мати дівчинки поскаржилася в місцевий відділ освіти, тому що вчителька і директор відсторонилися від конфлікту.

При цьому журналістам педагог заявила, що "ні в чому не винна, і (ученицю) не виставляла".

Як запевнив директор школи Сергій Сторожук, будь-які фонди та внески у навчальному закладі заборонені. Він наголошує, що жодного конфлікту в ситуації не бачить, і що всі без винятку діти отримали подарунки, куплені на кошти територіальної громади. Також він додав, що в першому класі батьки влаштували ще й окремий концерт для школярів.

Тепер у скандалі повинна розібратися спеціально створена комісія. Повідомляється, що вчителю загрожує догана.

"Втягування дітей у такі ситуації - це взагалі злочин", - зазначила начальник відділу освіти Перещепенської міської ОТГ Лариса Явтуховська.

Відео: Під Дніпром ученицю виставили за двері під час Дня Миколая, тому що мама не здала гроші на свято

Раніше повідомлялося, що під Сумами у школі дітей привітали з днем Миколая, крім одного хлопчика.

Також ми писали про те, що днями у Рівному дитину не пускали вночі додому, і 9-річна дівчинка весь час провела на холоді.