Під Дніпром виявили тіло ветерана АТО без голови: всі деталі НП

Ілюстративне фото: РБК-Україна

Правоохоронці кваліфікують подію, як нещасний випадок

У Кривому Розі було виявлено тіло молодого чоловіка, який лежав на залізничній колії. У потерпілого була відрізана голова. Надзвичайна подія сталася в Інгулецькому районі на промисловій дорозі "АрселорМіттал".

Про трагедію в Дніпропетровській області повідомляє видання "Перший міський", посилаючись на дані прес-служби поліції міста та компанії "АрселорМіттал".

Згодом вдалося встановити особу загиблого. Як з'ясувалося, 29-річний чоловік не був працівником компанії.

Також встановлено, що чоловік раніше брав участь в антитерористичній операції.

Правоохоронці кваліфікують трагічну подію як нещасний випадок. Наразі поліції встановлює всі обставини, які призвели до загибелі молодого чоловіка.

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У Кривому Розі знайшли тіло ветерана АТО без голови (фото: one.kr.ua)

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