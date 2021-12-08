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Під Дніпром багатодітна мати прийшла на прийом і побила гінеколога: що обурило жінку

Автор: Людмила Жукова

У Нікополі Дніпропетровської області багатодітна мати прийшла на прийом до лікаря-гінеколога і побила його.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на рішення Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

Як все сталося

Жінка, у якої четверо дітей, прийшла до гінеколога зі своєю знайомою і побила його за те, що лікар відмовилася робити аборт її вагітній подрузі. Це сталося в лікарні №4 Нікополя. Медик не могла піти на цей крок, так як у жінки в положенні були протипоказання і перервати вагітність було не можна.

Це розлютило багатодітну матір і вона напала на медика. Підозрювана кілька разів вдарила гінеколога в обличчя. У постраждалої діагностували легкі тілесні ушкодження, забій м'яких тканин у зоні голови.

Що постановив суд

Справу суд розглядав без підозрюваної та потерпілої. Однак нападаюча багатодітна мати нічого не заперечувала і навіть розкаялася.

Суд визнав нападника винною за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України. Жінку оштрафували на 850 гривень.

Як ми раніше писали, в лікарні Бердичева суддя побила сімейного лікаря до струсу мозку.

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побиття