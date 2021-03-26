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Під Дніпром мати ледь не занапастила сина-підлітка: лишила в жахливих умовах

Автор: Анна Шиканова

У Дніпропетровській області мати недбало відносилася до своїх батьківських обов'язків, і ледве не довела до інвалідності свого 14-річного сина. Замість регулярного відвідування лікарів, горе-мати пила та гуляла.

Деталі розповіли в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

У 14-річного жителя села Тернівка Дніпропетровської області серйозні проблеми зі здоров'ям. Хлопчик після лікування в лікарні потребував належного догляду та подальшого лікування.

Однак його мама нічого не робила для покращання стану здоров'я дитини, а замість цього – вела аморальний спосіб життя та зловживала алкогольними напоями. Хлопчик жив у жахливих умовах і ледь не став інвалідом.

"Протягом тривалого часу жінка ігнорувала рекомендації лікарів, не водила хлопчика на медичний огляд, що призвело до формування у нього патології "токсичне ураження серця", яке може привести до інвалідності. Зараз жінці повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного злочину", - повідомили в прокуратурі.

Справою зайнялася Павлоградська місцева прокуратура завела справу про злісному невиконанні встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

Зараз триває досудове розслідування у кримінальному провадженні. Горе-матері повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, у Києві мати морила голодом 6-річної дитини.

А також розповідали про те, що під Краматорському знайшли маленького хлопчика, який повз уздовж трамвайних шляхів по мосту.

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Новини України горе-мать
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