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Під Дніпром комунальники карають "героїв паркування": залишають "мітку"

Автор: Тетяна Самарук

У місті Кам'янському Дніпропетровської області комунальники, які вивозять сміття, покарали водіїв, які паркуються, де заманеться. На капотах автівок вони залишають "подарунки".

Відео інциденту опублікували в Telegram-каналі "Каменское".

На відео видно, що через неправильно припарковане авто сміттєвоз не зміг під'їхати до сміттєвих баків у дворі між багатоповерхівками. Через це працівники комунального господарства змушені були пхати контейнери до сміттєвоза, щоб їх спустошити.

Тому комунальники вирішили залишити водію легковика своєрідний "подарунок" - кілька пакетів зі сміттям.

У мережі користувачі відреагували на побачене. До того ж більшість з них підтримали комунальників. Ось що вони написали:

  • У кожному дворі є такий;
  • А якщо швидка чи пожежна?;
  • Треба було ще з пакетів висипати;
  • Невже немає більше місця де машину поставити;
  • Згідна, паркуються неправильно;
  • А я б випадково пихнув бак в сторону машини.

Раніше ми повідомляли, що у Києві водій вразив інших автомобілістів дивним вчинком на парковці.

Також ми писали, що у Києві "герой паркування" заблокував проїзд сміттєвозу.

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парковка