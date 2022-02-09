Під Дніпром комунальники карають "героїв паркування": залишають "мітку"

У місті Кам'янському Дніпропетровської області комунальники, які вивозять сміття, покарали водіїв, які паркуються, де заманеться. На капотах автівок вони залишають "подарунки".
Відео інциденту опублікували в Telegram-каналі "Каменское".
На відео видно, що через неправильно припарковане авто сміттєвоз не зміг під'їхати до сміттєвих баків у дворі між багатоповерхівками. Через це працівники комунального господарства змушені були пхати контейнери до сміттєвоза, щоб їх спустошити.
Тому комунальники вирішили залишити водію легковика своєрідний "подарунок" - кілька пакетів зі сміттям.
У мережі користувачі відреагували на побачене. До того ж більшість з них підтримали комунальників. Ось що вони написали:
Раніше ми повідомляли, що у Києві водій вразив інших автомобілістів дивним вчинком на парковці.
Також ми писали, що у Києві "герой паркування" заблокував проїзд сміттєвозу.