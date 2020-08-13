Під Дніпром екс-"регіонал" влаштував криваву аварію і кинув людей помирати

Колишній депутат Партії регіонів Андрій Шипко наїхав на катері на людей і влаштував криваву аварію. Екс-нардеп на величезній швидкості врізався в інший катер і навіть не допоміг постраждалим людям.

Це сталося увечері 8 серпня 2020 року на річці Самара в місті Новомосковську. У цей вечір колишній нардеп Андрій Шипко, керуючи катером Campion Allante держ. номер УДД-580К, на величезній швидкості налетів на катер, який рухався в зустрічному напрямку, в результаті чого постраждало шість осіб. Зараз двоє людей знаходяться у лікарні у важкому стані. При зіткненні катер постраждалої сторони отримав ушкодження і пішов до дна.

"Мене від удару викинуло з катера. На місце аварії почали підпливати інші люди на човнах, надавати нам допомогу. Я бачив, що моя дружина лежить у крові і не рухається", - розповів один з постраждалих "Обозревателю".

Нардеп, який також є медиком, бачив, що люди тонуть, але вирішив не надавати їм допомогу і зник.

Андрій Шипко влаштував аварію і втік (фото: znai.ua)

Відзначимо, що зараз у хірургічному відділенні лікарні знаходяться дві постраждалі жінки. Їх стан дуже тяжкий, у одної зламана щелепа, закрита черепно-мозкова травма, струс мозку і забої. В іншої - зламані ребра та забій хребта. Їх реабілітація займе кілька місяців.

Правоохоронними органами відкрито кримінальне провадження за статтею 291 Кримінального кодексу України – порушення діючих на транспорті правил.

Прокуратура у свою чергу зібрала відео-докази скоєння ДТП, допитані свідки, які підтвердили, що катером-винуватцем аварії керував саме екс-нардеп Андрій Шипко.

Разом з Шипко в катері був його брат Олексій, який вже 10 років займає посаду генерального директора Державного підприємства "Дніпростандартметрологія", і племінник Степан.

Потерпілий зазначив, що його вразив цинізм вчинку екс-нардепа, через те, що він є заслуженим працівником охорони здоров'я, доктором медичних наук, а кинув людей помирати серед річки.

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