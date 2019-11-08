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Під Дніпром після ДТП авто повисло на дереві: фото і відео інциденту

STYLERЖиття    08.11.2019 - 19:22
Під Дніпром після ДТП авто повисло на дереві: фото і відео інциденту
ДТП під Дніпром: авто повисло на дереві (фото: колаж РБК-Україна)

Під Дніпром сталася аварія, після якої машина зависла на дереві

Сьогодні, 8 листопада, в Дніпропетровській області сталася ДТП на Криворізькому шосе. На дорозі зіткнулися два легкових автомобіля Renault і Skoda. Від сильного удару Skoda вилетіла з дороги і повисла на дереві. Про це повідомляє Інформатор.

Обидва автомобілі їхали в попутному напрямку в бік виїзду з міста. Передбачається, що Renault наздогнав Skoda і після цього водій Skoda вилетів у кювет і його машина зависла на дереві.

ДТП під Дніпром: авто повисло на дереві (відео: YouTube/Авто Інформатор)

У цій аварії ніхто не постраждав. Крім того, проїзд на дорозі був не утруднений, так як Renault зупинився на роздільнику, а Skoda була на узбіччі.

Під Дніпром після ДТП авто повисло на дереві: фото і відео інциденту

ДТП під Дніпром: авто повисло на дереві (фото: dp.informator.ua)

ДТП під Дніпром: авто повисло на дереві (фото: dp.informator.ua)

Нагадаємо, що у Києві таксист зніс 15 метрів паркану і "сів" на бік. ДТП сталося на проспекті Степана Бандери в ніч з 7 на 8 листопада. За словами водія авто, він їхав з нормальною швидкістю з боку Куренівки. Перед ним був автомобіль, який різко загальмував. Таксист почав тиснути на гальма, але на слизькій дорозі його занесло.

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