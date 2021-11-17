Під Дніпром дівчина надрукувала COVID-сертифікат на домашньому принтері, аби їздити в автобусі

"Творчий підхід" до дотримання карантинних правил обернувся для дівчини крахом на автостанції в селищі Томаківка, де співробітники відділення поліції перевіряли у пасажирів COVID-довідки.

Молода жінка надала правоохоронцям документ "з явними ознаками підробки". Як з'ясувалося в ході досудового розслідування, цей "сертифікат" дівчина виготовила самостійно на комп'ютері, потім роздрукувала на домашньому принтері.

Уточнюється, що випадок стався ще 12 листопада. Вчора ж слідчі за погодженням з окружною прокуратурою оголосили жительці Нікопольського району про підозру за ч. 1 ч. 4. ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Таким чином, порушниці загрожує або штраф у сумі від 850 до 17 тисяч гривень, або арешт до пів року, або обмеження волі до 2 років.

Дівчина з фейковим COVID-сертифікатом хотіла їздити в маршрутці (фото: facebook.com/PoliceDniproRegion)