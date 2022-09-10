У Дніпрі в мовній школі дітей навчали, що вони росіяни: деталі шокуючого скандалу

Зазначається, коли батьки зробили зауваження викладачам, то ті відповіли, що це авторська методика, яка написана багато років тому російською і переробити її вони не можуть.

Мама одного з учнів Наталія Паришкура не стримує емоцій, коли гортає підручник, виданий її сину.

"Я росіянин, я з Росії, я в зеленому", далі - "вони українці, та їх рідна мова російська!". Оце вже була та межа, яку я вже не витримала. Вибачте, але для моєї сім’ї не прийнятно, щоб моя дитина читала "я русский, я из России", коли росіяни вбивають наших дітей", - каже жінка.

У Дніпрі в мовній школі дітей навчають, що вони росіяни (скрін)

Повідомляється, що такий текст пропонують перекласти під час співбесіди тим, хто хоче вступити до школи. До того у школі вчителі викладають виключно російською.

"Мені пише завуч цієї школи й говорить, що думаю, що для вашої дитини це буде проблема, на жаль, ми вам не підійдемо", - пригадує Наталія.

Наталія Паришкура (скрін)

Також зазначається, що син Наталії Сергій не розуміє російської мови.

"Я зовсім не розумію, я знаю тільки на українській. Іноді, коли хтось не розумів, перекладали на російську, я перепитував, щоб казали українською. Англійську взагалі, мені здається, треба подавати на самій англійській мові", - сказала дитина.

Син Наталії Сергій (скрін)

У школі кажуть, що переходити на українську і змінювати тексти в підручниках, не можуть. Мовляв, працюють за авторською методикою засновника, яку він розробив майже 30 років тому.

"Це треба все адаптувати на українську граматику, я підкреслюю адаптувати, не просто перекласти речення, а адаптувати, щоб ця методика продовжувала працювати", - розповіла директорка школи англійської мови Надія Дорошенко.

Директор мовної школи Наталя Дорошенко (скрін)

Однак, в електронної версії підручника речення з російськими наративами таки прибрали. А у друкованій залишили, як є.

Адвокат Андрій Верба розповів, що за законом у школі давно мали адаптувати програму, бо з січня 2021 року українська стала обов’язковою для надання усіх освітніх послуг.

Після скандалу у школі таки пообіцяли замінити російськомовні підручники на українські. Планують зробити це до кінця року.