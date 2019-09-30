У Дніпрі жінка расколотила телефон таксисту і напала на патрульних поліцейських

У Дніпрі неадекватна жінка накинулася на водія таксі, розбила йому телефон, а потім намагалася напасти на патрульних поліцейських, яких викликав таксист.

Як повідомляє видання "Інформатор", інцидент стався в ніч з 28 на 29 вересня. Водій таксі взяв виклик у район Тополя-2 в Дніпрі. Жінка, яка сіла до нього в машину, спочатку не проявляла ніякої агресії.

Але після того, як таксист довіз її до місця призначення і збирався попросити оплатити проїзд, пасажирка раптово почала поводити себе дивно. Вона закотила істерику, почала бити ногами по сидінням і дверям автомобіля. Жінка кричала і обзивала водія нецензурними словами. В результаті – вона пошкодила переднє скло авто і праву стійку.

Жінка напала на водія таксі і обматюкала поліцейських (Фото: Інформатор)

Водій таксі викликав патрульних поліцейських, щоб заспокоїти дебоширку. Проте присутність представників правоохоронних органів жінку не заспокоїло. Вона ще більше почала впадати в істерику, кидалася на перехожих, поки поліція намагалася з'ясувати, що сталося, а потім перейшла і на самих патрульних.

Зрештою жінка расколотила мобільний телефон водія таксі і її затримали поліцейські. Поки складали протокол - її посадили до службового Prius, а після – доставили в районний відділ поліції для подальшого з'ясування всіх обставин. Також виявилося, що жінка перебуває в стані сильного алкогольного сп'яніння.