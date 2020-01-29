У Дніпрі затримали 19-річного маніяка: орудував не один

У Дніпрі затримали маніяка, який орудував на вулицях міста і знімав свої злочини на відео, після чого викладав ролики зі звірствами в мережу. Різником виявився 19-річний хлопець, і діяв він зі спільниками.

Вийти на слід зловмисника поліцейським вдалося після того, як остання жертва нападу дивом вижила. Про це йдеться у сюжеті "Надзвичайних новин. ICTV".

22-річний молодий чоловік розповів, що разом із другом ввечері прогулювався в районі набережної, коли на них напала група підлітків - нелюди розпорошили газ, побили їх та обікрали, після чого один з нападників дістав ножа і завдав десятки ударів.

Весь цей процес злочинець знімав на мобільник.

Як виявилося, маніяк планував масові вбивства - мав намір позбавити життя 20 людей, яких вважав "непотрібними". Спочатку він нападав на безхатченків та бив їх, потім взявся за ножа.

В одному з Telegram-каналів він публікував кадри своїх звірств та закликав до вбивств. Коли правоохоронці натрапили на шокуюче відео, було розпочато розслідування.

Підозрюваного разом із двома спільниками вдалося оперативно розшукати і затримати.

Зараз зловмисники знаходяться в СІЗО.

"Без будь-якого жалю, з такою агресією скоював цей злочин. Він все це зняв на свій особистий мобільний телефон, відредактував, наклав відповідний музичний супровід, і виклав усе це в Telegram-каналі з певними комментарими - він буде здійснювати навмисні вбивства неодноразово - до 20 - після чого здійснить самогубство", - розповів заступник керівника Дніпропетровської міської прокуратури №3 Олександр Карпенко.

Маніяка відправлять на психіатричну експертизу. У разі, якщо юний різник буде визнаний осудним, за замах на вбивство і пропаганду насильства йому "світить" довічне.

Правоохоронці перевіряють адміністратора соцмережі, через яку поширювалося відео, а також тривають пошуки інших членів банди.