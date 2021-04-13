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У Дніпрі витягли з того світу хворого COVID-19: шансів було мало

Автор: Людмила Жукова

У Дніпрі лікарі врятували від смерті пацієнта з коронавірусом і зовсім неробочими нирками. У людини були дуже маленькі шанси залишитися в живих.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

54-річний Ігор живе з неробочими нирками вже довго, 5 років йому потрібно проводити діаліз. В реанімацію лікарні Дніпра він попав в дуже важкому стані. Всьому виною коронавірус.

У нього було уражено понад 60% легенів. Чоловікові проводили діаліз прямо в COVID-центрі лікарні.

Ігоря вже виписали з обласної лікарні Мечникова. Медики його одужання називають дивом.

Генеральний директор лікарні Сергій Риженко на своїй сторінці в Facebook також прокоментував подвиг лікарів.

"Діагноз ковід-пневмонія для Ігоря прозвучав як вирок. Його серце плутає ритм, наростала задишка, виразка в шлунку. Протягом останніх років Ігор на хронічному гемодіалізі. У реанімації Мечникова протягом двох тижнів показники життя хиталися, як ваги. Реаніматологи, нефрологи, пульмонологи, рідні і близькі – всі разом намагалися перемогти недугу. Сьогодні він виписався, своїми ногами пішов додому", - написав Риженко.

За словами лікаря, зараз Ігор просить медиків провести йому в лікарні трансплантацію нирки.

Як ми раніше писали, що під Києвом дивом врятували новонародженого, який не дихав 20 хвилин.

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