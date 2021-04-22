У Дніпрі лікарі врятували життя породіллі з COVID-19: щастя шрамів не залишає

У 33-річної жінки це дуже довгоочікувана вагітність, до цього у неї чотири були завмерлі. До пологів залишалася всього тиждень, але породілля підчепила коронавірус.

Інфекція посилилася кровотечею, її доставили в лікарню Мечникова і вирішили робити операцію кесаревого розтину.

"Акушер-гінекологи зі стажем викликали в підмогу реаніматологів, судинних хірургів, дитячих реаніматологів. В їхніх руках були два життя. Десяток лікарів, акушерок і медсестер боролися за життя мами та дитини. Ніхто не пішов додому. У Олі крововтрата склала близько двох літрів", - повідомив Риженко.

Зараз жінка перебуває в реанімації, а її малюк дихає сам. За словами лікаря, в очах Олі надія на одужання.

Медик нагадав, що за ці місяці в ковід-центрі Мечникова народилося 55 дітей, з них 32 дівчинки й 23 хлопчика.

У коментарях українці подякували лікарям лікарні за щоденну важку працю.