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У Дніпрі лікарі врятували життя породіллі з COVID-19: щастя шрамів не залишає

Автор: Людмила Жукова

У Дніпрі лікарі врятували від смерті породіллю та її малюка. У жінки була важка форма коронавірусу з розвиненою пневмонією.

Про це розповів на своїй сторінці у Facebook головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

У 33-річної жінки це дуже довгоочікувана вагітність, до цього у неї чотири були завмерлі. До пологів залишалася всього тиждень, але породілля підчепила коронавірус.

Інфекція посилилася кровотечею, її доставили в лікарню Мечникова і вирішили робити операцію кесаревого розтину.

"Акушер-гінекологи зі стажем викликали в підмогу реаніматологів, судинних хірургів, дитячих реаніматологів. В їхніх руках були два життя. Десяток лікарів, акушерок і медсестер боролися за життя мами та дитини. Ніхто не пішов додому. У Олі крововтрата склала близько двох літрів", - повідомив Риженко.

Зараз жінка перебуває в реанімації, а її малюк дихає сам. За словами лікаря, в очах Олі надія на одужання.

Медик нагадав, що за ці місяці в ковід-центрі Мечникова народилося 55 дітей, з них 32 дівчинки й 23 хлопчика.

У коментарях українці подякували лікарям лікарні за щоденну важку працю.

  • Всім причетним низький уклін і побажання всім здоров'я! Спасибі Сергій Риженко за імена лікарів!
  • Дякую лікарям від бога!
  • Намагалася підібрати найщиріші, захоплені слова, та всі вони вам, слова подяки, побажання здоров'я, терпіння, і низький уклін вам, Ангели в білих халатах.
  • У лікарні Мечникова працюють кращі люди з золотим серцем і руками. Дай Боже здоров'я вам і вашим близьким.

Як ми писали раніше, під Львовом рятувальники доставили в лікарню породіллю, до якої лікарі не могли дістатися 5 днів.

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