У Дніпрі лікарі врятували тяжкохворого пацієнта з коронавірусом: недуга "переховувалась" під застудою

Як проявлялась хвороба

Медик розповів, що чоловік захворів гостро і швидко, тому і був доправлений у лікарню на машині швидкої допомоги. Важливо, що у пацієнта коронавірус проявлявся, як звичайна застуда.

"Його ковід переховувався під застудою. З болю в горлі виріс у пневмонію. Доправлений у Мечникова на швидкій. На моніторах тривожними сплесками пульсує його життя. Коли госпіталізували в Мечникова – дуже низька сатурація, тиск падав до мінімальних цифр. Ритм серця зруйнований", – каже лікар.

Також на третю добу пацієнта вдалося стабілізувати лікарю Володимирові Дубині. Медик виконав усі новітні підходи в лікуванні коронавірусних ускладнень. Тому відриваючи від лиця маску, чоловік, що мріє дочекатися онука.