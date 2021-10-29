В Дніпрі лікарі рятують важку породіллю: рак, коронавірус та кесарів (фото)

За його словами, до лікарні доправили важкохвору вагітну жінку із міста Павлограда. Як виявилось, у неї лімфома та вона ще й захворіла на коронавірус і має двобічну пневмонію.

При таких діагнозах лікарі прийняли рішення робити кесарів розтин, аби врятувати життя дитині. Тому на світ з'явилася дівчинка вагою 1200 грам та зростом 39 см. Зараз дитина дихає самостійно та починає засвоювати харчування.

Однак, її мати перебуває в реанімації на апараті ШВЛ.

"Крізь трубу апарата розглядає на телефоні лікаря фото своєї новонародженої донечки. Старша 16-річна донька приходить до лікарні, щоб подивитись на маму через вікно. Їм ще разом треба пройти дуже важкий шлях лікування коронавірусу, онкозахворювання, становлення новонародженої", - написав Риженко.

Окрім того, лікар пояснив, що чоловік жінки працює у шахті та перехворів на коронавірус, але у легкій формі, бо раніше зробив щеплення.

Новонароджена дівчинка, яку народила породілля хвора на коронавірус (facebook.com/rsa)

У коментарях користувачі зичать здоров'я породіллі та новонародженій дівчинці.