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В Дніпрі лікарі рятують важку породіллю: рак, коронавірус та кесарів (фото)

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Дніпро, П'ятниця 29 жовтня 2021 17:03
В Дніпрі лікарі рятують важку породіллю: рак, коронавірус та кесарів (фото) Медики Дніпра рятують важку породіллю (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі в лікарні імені Мечникова медики рятують життя мами та її новонародженої доньки. Зокрема, дівчинка народилася недоношеною, а у її мами медики діагностували коронавірус та рак.

Про це повідомив генеральний директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко у Facebook.

За його словами, до лікарні доправили важкохвору вагітну жінку із міста Павлограда. Як виявилось, у неї лімфома та вона ще й захворіла на коронавірус і має двобічну пневмонію.

При таких діагнозах лікарі прийняли рішення робити кесарів розтин, аби врятувати життя дитині. Тому на світ з'явилася дівчинка вагою 1200 грам та зростом 39 см. Зараз дитина дихає самостійно та починає засвоювати харчування.

Однак, її мати перебуває в реанімації на апараті ШВЛ.

"Крізь трубу апарата розглядає на телефоні лікаря фото своєї новонародженої донечки. Старша 16-річна донька приходить до лікарні, щоб подивитись на маму через вікно. Їм ще разом треба пройти дуже важкий шлях лікування коронавірусу, онкозахворювання, становлення новонародженої", - написав Риженко.

Окрім того, лікар пояснив, що чоловік жінки працює у шахті та перехворів на коронавірус, але у легкій формі, бо раніше зробив щеплення.

В Дніпрі лікарі рятують важку породіллю: рак, коронавірус та кесарів (фото)Новонароджена дівчинка, яку народила породілля хвора на коронавірус (facebook.com/rsa)

У коментарях користувачі зичать здоров'я породіллі та новонародженій дівчинці.

  • Боже, вже й молоді люди на ШВЛ від цього ковіду. Новонароджена хоч не заражена?;
  • Найшвидшого їм одужання та здоров'я;
  • Дякую вам за все, що ви робите! Нехай зберігає Господь цю крихітну малечу, її маму і всю їхню родину! Таке зворушливе фото;
  • Дякую вам, за те що ви робите. Міцного здоров'я та одужанням молодій мамі.

Раніше ми повідомляли, що у Львові поборола коронавірус 91-річна жінка з повним ураженням легень.

Також ми писали, що у Львівській області почастішали випадки коронавірусу серед вагітних та дітей.

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