У Дніпрі лікарі зробили диво: врятували породіллю та її малюка від COVID-19

У лікарні імені Мечникова Дніпра лікарі врятували від важкої форми коронавірусу породіллю та її новонародженого малюка.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний лікар лікарні Сергій Риженко.
"Уривчасті слова через задишку і біль. Віра і сльози на порятунок дитини.
Олександрі 35. На 35-му тижні вагітності важка ковідна пневмонія.
Велике ураження легенів. На УЗД повна відсутність навколоплідних вод.
Биття серця дитини скоротилося на половину від норми", - описав складну ситуацію з жінкою медик.
Медики зафіксували уповільнене серцебиття у дитини, а тому вирішили робити кесарів розтин, щоб врятувати і маму і немовля. Операція пройшла вдало. Зараз мати і дитина знаходяться в різних реанімаціях на кисневій підтримці.
Породілля назвала новонароджену дитину Вікторією.
"Тепер у мами новий погляд на життя. Відчай позаду. Радість і очікування вдома", - резюмував головний лікар.
Як ми раніше писали, лікарі з Дніпра витягли з того світу сімейну пару з COVID-19, їх лікували новим методом.