У Дніпрі лікарі зробили диво: врятували породіллю та її малюка від COVID-19

"Уривчасті слова через задишку і біль. Віра і сльози на порятунок дитини.

Олександрі 35. На 35-му тижні вагітності важка ковідна пневмонія.

Велике ураження легенів. На УЗД повна відсутність навколоплідних вод.

Биття серця дитини скоротилося на половину від норми", - описав складну ситуацію з жінкою медик.

Медики зафіксували уповільнене серцебиття у дитини, а тому вирішили робити кесарів розтин, щоб врятувати і маму і немовля. Операція пройшла вдало. Зараз мати і дитина знаходяться в різних реанімаціях на кисневій підтримці.

Породілля назвала новонароджену дитину Вікторією.

"Тепер у мами новий погляд на життя. Відчай позаду. Радість і очікування вдома", - резюмував головний лікар.

У Дніпрі лікарі врятували від важкої форми коронавірусу жінку та її дитя (фото: facebook.com/rsa010963)