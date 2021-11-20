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У Дніпрі біля готелю влаштували стрілянину: прибули 11 екіпажів поліції та 4 "швидкі" (фото)

Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі вночі сталася стрілянина в районі набережної біля готелю, і в результаті інциденту є постраждалі. На місце події прибули карети "швидкої допомоги" і багато екіпажів поліції.

Про це 20 листопада передає "Інформатор".

Зазначається, що перестрілка сталася близько другої години ночі недалеко від будівлі готелю "Дніпропетровськ". Стріляли нібито з пістолета та автомата.

Як йдеться в матеріалі з посиланням на слова правоохоронців, такі розбірки влаштували дві компанії, а почалося все зі суперечки. Але про що саме - не ясно. Потім конфлікт переріс у стрілянину.

"За попередньою інформацією, стріляли в повітря з "АКС". На місці працює 11 екіпажів поліції та 4 бригади швидкої допомоги. Кількість постраждалих уточнюється", - йдеться в публікації.

Також з'явилися фото з місця події - на знімках можна побачити велику кількість правоохоронців і кілька карет невідкладних.

Біля готелю на набережній Дніпра вночі сталася стрілянина (фото: dp.informator.ua)

Потрібно сказати, що на момент виходу матеріалу в прес-службі поліції Дніпропетровської області даних про таку подію немає.

В результаті нічного конфлікту зі стріляниною повідомляють про постраждалих (фото: dp.informator.ua)

Раніше повідомлялося, що днями у метро Харкова сталася стрілянина через неправильне носіння масок - вогонь відкрив колишній працівник податкової поліції після конфлікту зі студентами в підземці.

Нагадаємо також, перед цим в Одесі чоловік влаштував стрілянину і захопив заручників, і поліція оперативно затримала стрілка.

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Дніпро