У Дніпрі біля готелю влаштували стрілянину: прибули 11 екіпажів поліції та 4 "швидкі" (фото)

У Дніпрі вночі сталася стрілянина в районі набережної біля готелю, і в результаті інциденту є постраждалі. На місце події прибули карети "швидкої допомоги" і багато екіпажів поліції.
Про це 20 листопада передає "Інформатор".
Зазначається, що перестрілка сталася близько другої години ночі недалеко від будівлі готелю "Дніпропетровськ". Стріляли нібито з пістолета та автомата.
Як йдеться в матеріалі з посиланням на слова правоохоронців, такі розбірки влаштували дві компанії, а почалося все зі суперечки. Але про що саме - не ясно. Потім конфлікт переріс у стрілянину.
"За попередньою інформацією, стріляли в повітря з "АКС". На місці працює 11 екіпажів поліції та 4 бригади швидкої допомоги. Кількість постраждалих уточнюється", - йдеться в публікації.
Також з'явилися фото з місця події - на знімках можна побачити велику кількість правоохоронців і кілька карет невідкладних.
Біля готелю на набережній Дніпра вночі сталася стрілянина (фото: dp.informator.ua)
Потрібно сказати, що на момент виходу матеріалу в прес-службі поліції Дніпропетровської області даних про таку подію немає.
В результаті нічного конфлікту зі стріляниною повідомляють про постраждалих (фото: dp.informator.ua)
Раніше повідомлялося, що днями у метро Харкова сталася стрілянина через неправильне носіння масок - вогонь відкрив колишній працівник податкової поліції після конфлікту зі студентами в підземці.
Нагадаємо також, перед цим в Одесі чоловік влаштував стрілянину і захопив заручників, і поліція оперативно затримала стрілка.