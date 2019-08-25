У Дніпрі військовий врятував життя молодій дівчині: з'явилося відео інциденту

У Дніпрі офіцер ЗСУ врятував дівчину, у якої стався напад епілепсії. Старший лейтенант Роман Олександрович Варавка зміг надати домедичну допомогу до приїзду медиків, завдяки чому все закінчилося благополучно. Військовослужбовець Вадим Музюкін опублікував відповідне відео, зняте камерою спостереження, і розповів усі подробиці.

Дівчина працює касиром в одному із супермаркетів, і інцидент з нею трапився прямо на робочому місці.

У цей час у магазині перебував офіцер в/ч 2176 Східного територіального управління ВСП Варавка, який прийшов туди під час обідньої перерви за покупками.

Старший лейтенант почув крики із проханням викликати швидку допомогу, відреагувавши на виклики і побачивши скупчення натовпу близько 13 каси - там на підлозі в конвульсіях билася молода дівчина, а інша в цей час намагалася утримати її на боці.

Варавка зрозумів, що у касирки стався епілептичний напад, і кинувся надавати необхідну домедичну допомогу, застосовуючи набуті навички з тактичної медицині. Також Роман організував роботу присутніх людей, щоб взяти необхідні підручні речі.

Допомога надавалася протягом 10 хвилин, завдяки чому дівчина була врятована і прийшла до тями. Також офіцер допоміг доставити дівчину до карети "швидкої", після чого повернувся в частину.

У Дніпрі офіцер ЗСУ врятував дівчину, у якої стався напад епілепсії (Фото з Facebook-сторінки Вадима Музюкіна)

"21.08.2019 командування Східного ТУ ВСП стало відомо, що управління супермаркету Varus розшукує невідомого їм військовослужбовця з метою висловити йому подяку за врятоване життя їх співробітниці Пещук Катерини Сергіївни. Переглянувши запис з камер відеоспостереження було встановлено, що це старший лейтенант Варавка Р.О.", - йдеться в публікації.

У Дніпрі офіцер ЗСУ врятував дівчину, у якої стався напад епілепсії (Відео з Facebook-сторінки Вадима Музюкіна)

Користувачі мережі захоплюються вчинком офіцера, називають його справжнім героєм, причому скромним, а також дякують за порятунок життя молодій дівчині.

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