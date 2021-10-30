У Дніпрі водій забув поставити автобус на ручник та потрапив у подвійне ДТП: відео незвичної аварії

У Дніпрі через неуважність водія автобуса виникла потрійна ДТП. Зазначається, аварія сталась через те, що водій забув поставити на ручник транспорт і влетів у припарковані авто.

Тому автобус покотився на задньому ходу і за 30 метрів протаранив два припаркованих легкових автомобілів, після чого й зупинив свій некерований рух.

На відео можна побачити, як водій зупинив автобус та випустив пасажирів. За деякий час він також вийшов з автобуса, однак забув поставити його на ручні гальма.

Раніше ми повідомляли, що у Києві водій мікроавтобуса збив поліцейського, який оформляв ДТП. В результаті правоохоронець був госпіталізований з травмами голови.

Зокрема, аварія сталася, коли патрульні займалися оформленням протоколу про аварію і порушення ПДР, стоячи в першій смузі руху. Тому на дорозі виникла тягучка і водій мікроавтобуса хотів таким чином її об'їхати.

Також ми писали, що у Харкові 16-річний хлопець на шаленій швидкості в ДТП вбив людей. Як відомо, автомобіль неповнолітнього на величезній швидкості виїхав на перехрестя на червоне світло і зіткнувся з іншою машиною, водій якої загинув.