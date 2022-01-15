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У Дніпрі ветеринари врятували пса, який випив пляшку коньяку і страждав від жахливого похмілля

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Дніпро, Субота 15 січня 2022 08:02
У Дніпрі ветеринари врятували пса, який випив пляшку коньяку і страждав від жахливого похмілля Колаж РБК-Україна: собака з Дніпра напився під час новорічного застілля
Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі до ветеринарів звернулися власники в устілку п'яного пса, який примудрився випити цілу пляшку коньяку, і тепер страждав від дуже сильного похмілля. Лабрадору на прізвисько Харві провели дезінтакційну інфузійну терапію.

Про це розповіли у ветеринарній клініки "На Робочій" у своєму Facebook.

Як розповіли власники собаки, вони з компанією відпочивали у квартирі, і в певний момент новорічного застілля пес залишився один біля накритого різними стравами столу, вирішивши поласувати смачненьким, поки ніхто не бачить.

"Але під "смачненьким" собака вибрав пляшку коньяку, яка стояла на столі. Харві скинув його на підлогу, вигриз зубами пробку і вилакав всю пляшку міцного напою", - йдеться в публікації.

Ефект проявився відразу - лабрадор швидко сп'янів і, зі слів власників, почав "запалювати". Тоді поведінка п'яного пса потішила компанію, але наступного ранку хвостатого стало мучити жахливе похмілля.

Собаку хитало з боку в бік, на прогулянці він не зміг помочитися, оскільки не слухалися лапи, а вдома його рвало, нічого їсти Харві не міг - зовсім зник апетит.

Працівники ветлікарні провели собаці дезінтакційну інфузійну терапію, на зразок тієї, яку роблять для людей в подібних ситуаціях.

У Дніпрі ветеринари врятували пса, який випив пляшку коньяку і страждав від жахливого похмілля

Лабрадор Харві після дегустації алкогольних напоїв потрапив до ветеринарів (фото: скріншот з відео facebook.com/vetclinicanarabochei)

Хвостатий пацієнт після такої процедури прийшов у норму, і власники забрали його додому.

Ветеринари висловили думку, що собака навряд чи захоче ще раз пристраститися до алкоголю, і пожартували, що самі тепер задумалися про відкриття в клініці нової послуги - "витверезник для тварин".

Відео з псом у ветлікарні можна подивитися за цим посиланням.

У Дніпрі ветеринари врятували пса, який випив пляшку коньяку і страждав від жахливого похмілляУ Дніпрі ветеринари врятували пса, який випив пляшку коньяку і страждав від жахливого похмілля

П'яного собаку "прокапали" і повернули власникам (фото: скріншот з відео facebook.com/vetclinicanarabochei)

Раніше повідомлялося, що в Чернівцях ветеринар перетворив своє музичне хобі на унікальну методику лікування тварин, і став зіркою інтернету.

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