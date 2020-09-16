У Дніпрі померла легендарна дисидентка: була зв'язковою УПА

У Дніпрі померла політв'язень, зв'язкова УПА Марія Засименко-Бонацька. Жінка була нагороджена у 2019 році орденом княгині Ольги й до останніх днів брала активну участь у громадських заходах. Їй було 87 років.

Як розповіли у виданні "Радіо Свобода", Марія Засименко-Бонацька була родом з Рівненської області. У 10-річному віці вона стала допомагати воїнам УПА. Вона була їх провідницею на місцевості та зв'язною. Також вона переписувала поезію українських класиків та власні патріотичні вірші для бійців Української повстанської армії.

Коли Марії Засименко-Бонацкій було 15 років, її заарештували прямо в школі, під час уроку української мови. Її лист виявили в одного з затриманих. Рік українка провела у в'язниці, а потім її засудили до 10 років таборів з конфіскацією майна. Свій термін вона відбувала в Мордовії й там захопилася вишивкою.

Після заслання вона повернулася в Україну, але її здоров'я було підірване, і вона пересувалася на милицях.

Сила волі та наполегливість допомогли їй подолати хворобу, і вона змогла отримати освіту, вийти заміж і народити трьох дітей. Отримати диплом журналіста їй завадила "погана біографія", але вона багато років пропрацювала бібліотекарем. Видала кілька книг з поезією, а також спогади про табір.

У 1992 році Засименко-Бонацьку реабілітували. У 2019 році вона була гостею на музейній виставці про дисидентів і їй вручили державну нагороду – Орден княгині Ольги. У Дніпрі вона була останньою дисиденткою та експолітв'язнем.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що померла знаменита актриса, зірка серіалу "Гра престолів"