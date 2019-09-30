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У Дніпрі в ТЦ стався секс-скандал з дітьми: всі деталі (відео 18+)

STYLERЖиття    30.09.2019 - 22:52
У Дніпрі в ТЦ стався секс-скандал з дітьми: всі деталі (відео 18+)
В ТЦ Дніпра дітям показували еротику - всі деталі і відео (колаж РБК-Україна)

Замість мультиків дітям показували відео еротичного характеру

В ТЦ "Караван" у Дніпрі дітям показували еротику. У "Дитячій кімнаті" торгового центру по телевізору замість мультфільмів транслювалися відеозаписи еротичного характеру. Чоловікові, який проходив повз, вдалося зняти інцидент на камеру. На опублікованому відеоролику видно, як дитина мирно спостерігає за оголеною жінкою на великому екрані.

Інцидент стався в торговельному центрі в неділю, 29 вересня. Про це повідомив очевидець події, відправивши відео "Інформатору".

Чоловікові, який прогулювався по "Каравану", вдалося зафіксувати на відео дитину, яка мирно спостерігала за оголеною жінкою на великому екрані. В цей час батьки хлопчика перебували на території торгового центру і ні про що не підозрювали.

Адміністрація ТРЦ "Караван" пояснила, що за цей інцидент відповідальний орендодавець. ТЦ планує з'ясувати, хто із співробітників міг включити відеозапис еротичного характеру особам, які не досягли відповідного віку для перегляду ролика. Адміністрація заявила про готовність прийняти заходи.

ТЦ Дніпра дітям показували еротику - всі деталі (відео: facebook.com)

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