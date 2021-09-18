В Дніпрі таксисти облили зеленкою любителя безкоштовної їзди: відео покарання

У Дніпрі таксисти жорстко провчили чоловіка, який любив безплатно користуватися послугами місцевих служб таксі.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Х*Днепр".
На відео видно, що любителя безплатної їзди в таксі провчили за класичним сценарієм. Зокрема, водії облили чоловіка зеленкою.
Окрім того, на ролику також можна побачити, як чоловік намагається відмити зеленку з обличчя і шиї.
"Ось ще один наш "Шрек" з'явився", - заявив автор ролика.
У коментарях користувачі підтримали такий вид покарння.
Раніше ми повідомляли, що у Києві таксист влаштував ДТП і "спихнув" все на пасажирку.
Також ми писали, що в Україні злетять ціни на таксі. Назвали, що відбувається.