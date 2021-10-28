У Дніпрі таксист вигнав жінку за те, що вона попросила його надягнути маску
У Дніпрі водій таксі відмовився везти жінку та вигнав її із салону. Все через те, що вона попросила його одягнути захисну маску.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала Наталія Хазан.
Так, на виклик до жінки приїхав водій автомобіля Ford Fiesta зі служби Uklon. Водій був без маски, тому пасажирка попросила його дотримуватись протиепідеміологічних заходів безпеки. На що чоловік дуже агресивно відреагував.
"Стою тут на вулиці в а**ї. Мене буквально вигнали з машини за прохання надіти маску. З криком: "Я працюю без маски, зрозуміло? Виходьте". Відчинив двері й вигнав. В службу таксі, звичайно, подзвонила, але досі не можу прийти в себе", - написала жінка.
У Дніпрі водій таксі вигнав жінку з авто (фото: facebook.com/natalia.khazan)
У коментарях користувачі також обурюються сервісом таксі Uklon.
- Uklon, вам варто негайно і публічно реагувати. Тут не питання світоглядів. Тут про законність господарської та фінансової діяльності на території України;
- Мені водій сказав, що при замовленні потрібно уточнювати побажання "водій у масці";
- Uklon не несе відповідальності за водіїв, вони просто надають сервіс подачі авто, не більше;
- У мене було таке саме. І в службі підтримки ніяк не відреагували;
- То й на краще. Страшно з таким водієм їхати.
Раніше ми повідомляли, що під Києвом конфлікт через таксі переріс у стрілянину, де поранили одну людину.
Також ми писали, що у Києві пасажир таксі вбив чоловіка, який конфліктував із працівником АЗС.