У Дніпрі таксист вигнав жінку за те, що вона попросила його надягнути маску

У Дніпрі водій таксі відмовився везти жінку та вигнав її із салону. Все через те, що вона попросила його одягнути захисну маску.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала Наталія Хазан.

Так, на виклик до жінки приїхав водій автомобіля Ford Fiesta зі служби Uklon. Водій був без маски, тому пасажирка попросила його дотримуватись протиепідеміологічних заходів безпеки. На що чоловік дуже агресивно відреагував.

"Стою тут на вулиці в а**ї. Мене буквально вигнали з машини за прохання надіти маску. З криком: "Я працюю без маски, зрозуміло? Виходьте". Відчинив двері й вигнав. В службу таксі, звичайно, подзвонила, але досі не можу прийти в себе", - написала жінка.

У Дніпрі водій таксі вигнав жінку з авто (фото: facebook.com/natalia.khazan)

У коментарях користувачі також обурюються сервісом таксі Uklon.