У Дніпрі з того світу витягнули пацієнта зі 100% ураженням легенів коронавірусом

За словами лікаря, рідні вже готувалися до найтяжчого, коли їм повідомили діагноз, адже донька хворого - медик.

"Анатолій з Дніпровського району, села Миколаївки, у важкому стані потрапив до лікарні 7 травня і майже місяць перебував у реанімаційному відділенні. Коли ми розповіли діагноз доньці чоловіка, а вона - медик, рідні почали готуватися до найтяжчого. Ураження легенів було 100%", - розповів Риженко.

Чоловік перебував на апараті ШВЛ, отримував кисень у великих об'ємах та багато препаратів.

Наразі Анатолій дихає самостійно, серцебиття нормальне, тиск також в порядку.

"Це справжній успіх у нашій лікарні Мечникова: 100% ураження легень, фібрози, але людина живе, пройде реабілітацію, і все буде гаразд", - додав медик і нагадав українцям про необхідність вакцинуватися.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні станом на 9 червня

У середу, 9 червня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вся Україна перейшла в "зелену зону" карантину.

Наразі по всій країні діють такі обмеження: перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць; дозволено проводити масові заходи за участю більше однієї людини на чотири квадратних метра або з заповненням на дві третини місць; кінотеатри і установи культури можна заповнювати на дві третини; а от кафе і ресторани можуть працювати цілодобово.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 218 039 осіб, летальних випадків - 51 410. 9 червня стало відомо про 1385 нових випадків коронавірусу, 77 людей померло.