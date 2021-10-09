RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Дніпрі зграя собак накинулась на жінку: йшла спокійно і тварин не провокувала

Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі на місцеву жительку накинулася зграя собак. На щастя, жінці пощастило, адже поряд проходив чоловік, який відігнав тварин.

Про це повідомили у Facebook-спільноті "Червоний камінь".

Так, інцидент стався 8 жовтня приблизно о 7 годині ранку на вулиці Коробова.

За словами жінки, вона йшла цілком спокійно та не робила нічого, що могло спровокувати тварин. Внаслідок інциденту, в неї були лише порвані штани.

Також потерпіла не розуміє, чому пси почали кидатись. Адже вона йшла спокійно під наркотиками чи напідпитку не була.

Окрім того, вона звернулася на "гарячу лінію" міста, де розповіла про інцидент. Там сказали, що прийняли заявку та передадуть її компетентному комунальному підприємству – "Зооконтроль".

Як пише "Наше місто", що оператор, ймовірно, забув про цю подію, адже не передав інформацію "Зооконтролю".

"Сьогодні за графіком у нас був рейд на Червоному Камені. На вулиці Савкіна відловили двох собак. Про цю ситуацію чую вперше. Ніхто не дзвонив",– розповіли у підприємстві.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі зграя безпритульних собак накинулась на дитину.

Також ми писали, що у Білій Церкві підлітки врятували кошенят, яких викинули у смітник.

Читайте РБК-Україна в Google News
собаки