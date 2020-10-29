В Дніпрі одразу декілька партій підозрюють Краснова у фальсифікаціях

Фото: Загід Краснов (34.ua)

Через фальсифікації ці партії можуть не пройти в міськраду Дніпра

Поки дільничні виборчі комісії (ДВК) підраховують голоси на місцевих виборах в Україні, ситуація в Дніпрі ускладнюється. Відразу декілька партій звинувачують політика і кандидата в мери Дніпра Загіда Краснова в махінаціях, через які дві політсили не проходять до місцевої ради, повідомляє "Дніпро Оперативний".

Так, за даними регіонального видання, серйозні претензії до Загіда Краснова вже висувають у партії Анатолія Шарія та місцевому осередку ВО "Батьківщина".

У партії стверджують, що представники Краснова нібито розгорнули підкуп виборців та фальсифікації по всьому місту, через що ці партії можуть не пройти в міськраду Дніпра.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Дніпровський відділ поліції відкрив справу за фактом прямого підкупу виборців лідером політичної партії "Громадська сила" і кандидатом у мери Дніпра Загідом Красновим.

Як відомо, 25 жовтня в Україні пройшов перший тур місцевих виборів. Явка виборців на них склала майже 37%. Бюлетені отримали понад 10,5 мільйонів осіб.

Другий тур місцевих виборів в Україні повинен відбутися до 29 листопада. У виключній ситуації він може пройти в грудні.

Про те, в яких містах очікується другий тур виборів, читайте в матеріалі РБК-Україна.