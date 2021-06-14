У Дніпрі рятують жорстоко побиту 3-річну дівчинку, у якої численні переломи

Медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку і перелом ключиці. Також у неї судоми і паралізовані кінцівки.

За словами лікарів, такі важкі травми пов'язані з побиттям дитини. Дівчинку чекає третя операція. При цьому якщо вона і виживе, то важкі травми можуть призвести до інвалідності.

Що відомо?

Швидку допомогу дівчинці викликала її мати. Вона розповіла поліції, що дитину нібито викрав її біологічний батько, який з ними не живе, і побив.

Через якийсь час жінка спростувала свою заяву. Крім того, вона декілька разів змінювала свідчення. У правоохоронців є підозра, що це саме вона побила свою дочку.

Жінка 1995 року народження і раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності, батько дитини - теж.

У селі, де жила сім'я, не вірять, що хтось із батьків так жорстокого міг побити свою дочку. За словами сусідів, батьки дівчинки безробітні. При цьому чоловік підробляв, де міг, а дружина займалася вихованням дитини.

Також сусід заявив, що ніколи не бачив, щоб мати дитини випивала або щось вживала.

Коли вони розійшлися, то жінка з дитиною переїхали в інший будинок. Але там сусіди нічого не знають про сім'ю.

Винуватцю в побитті дівчинки загрожує до 8 років позбавлення волі. Поліція поки що відпустила і мати дитини і її батька.

У Дніпрі медики рятують трирічну дівчинку, яку жорстоко побили (відео: YouTube)