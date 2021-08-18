У Дніпрі співробітник служби доставки одним ударом вбив хлопця

У Дніпрі на вулиці сталася перепалка між двома хлопцями, які були в стані алкогольного сп'яніння, і співробітником служби доставки. Інцидент переріс у бійку і закінчилася смертю молодої людини.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" у своєму Telegram-каналі .

Причиною конфлікту стало те, що хтось когось зачепив або щось не те сказав. Після цього хлопці вирішили з'ясувати стосунки на кулаках.

Доставник їжі завдав точного удару хлопцю по обличчю, той впав і вдарився головою об асфальт. На жаль, це була смертельна травма. Подія трапилася 6 червня 2021 року поблизу ТРК "Аppolo".

Нагадаємо, під Києвом лікар-різник жорстоко розправився з перехожим. Виявилося, що напад вже не перший. Вбивство сталося ввечері близько 22:45.

Місцевий житель повертався з роботи додому, і посеред мосту на нього напав чоловік з ножем. При цьому він без причини завдав 11 ножових поранень. Сам же нападник заявив, що чоловік його нібито вдарив барсеткою по голові і він просто захищався.

Ми також писали про те, що в центрі Києва неадекват чіплявся до перехожих і вдарив ножем підлітка.

За словами очевидців, чоловік буянив біля магазину. Він розпивав спиртні напої і погрожував людям, які стояли поруч, що заріже їх.