У Дніпрі школярка повторила челендж з інтернету та отруїлася

Так, 15 - річна дівчина опинилась у лікарні №6, де її медики рятують від отруєння.

Як відомо, вона переглянула кілька відео в Інтернеті, в яких розповідали про задоволення від прийняття якогось лікарського препарату. Згодом дівчина вирішила його спробувати.

Школярка випила 20 таблеток. Потім їй стало погано і її госпіталізували до лікарні. Відзначають, що стан її здоров'я стабільний.