У Дніпрі школярка повторила челендж з інтернету та отруїлася

У Дніпрі дівчина повторила челендж із інтернету, в якому користувачі приймали таблетки та потрапила до лікарні. Зараз за її життя борються медики.
Про це пише "Дніпро час".
Так, 15 - річна дівчина опинилась у лікарні №6, де її медики рятують від отруєння.
Як відомо, вона переглянула кілька відео в Інтернеті, в яких розповідали про задоволення від прийняття якогось лікарського препарату. Згодом дівчина вирішила його спробувати.
Школярка випила 20 таблеток. Потім їй стало погано і її госпіталізували до лікарні. Відзначають, що стан її здоров'я стабільний.
Раніше ми повідомляли, що під Рівним хлопчик наковтався бабусиних таблеток і потрапив до реанімації.
Також в Тернополі госпіталізували двох дітей з отруєнням таблетками - малюки у віці чотирьох років і одного року отруїлися пігулками тонзилотрена.
Окрім того, в березні 11-річна школярка в Рівному прийняла 40 таблеток, і тоді поліція зайнялася розслідуванням щодо доведення до суїциду.