У Дніпрі рій шершнів атакував молоду дівчину, покусавши обличчя і голову

Підрозділ аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спецпризначення в спеціальних захисних костюмах обробили інсектицидним засобом місце скупчення шершнів, які облюбували одне з дерев.

На місце навіть відправили одну одиницю пожежно-рятувальної техніки місцевих рятувальників.

У Дніпрі рятувальники знешкодили рій шершнів, які покусали дівчину (фото: dp.dsns.gov.ua)

Втім, як розповідають жителі масиву, комахи загніздилися не тільки в дереві біля стежки, але також і в металевій трубі в сходах поруч, пише "Інформатор".

За інформацією від очевидця, трохи раніше сьомої ранку шершні напали на дівчину років 25, покусавши обличчя і голову.

"Вона тримала за обличчя і плакала. "Швидку" на місце ніхто не викликав, я порадив їй хоча б прийняти антигістамінний засіб", - розповів свідок інциденту.

Відео: у Дніпрі шершні атакували 25-річну дівчину, після чого люди викликали рятувальників

У Дніпрі шершні оселилися в дереві, і роєм напали на дівчину, сильно покусавши (фото: dp.informator.ua)

Чим небезпечні шершні, і що робити при укусах

Шершні - підвид ос - особливо активні в серпні, в цей час вони дуже агресивні та можуть атакувати, якщо бачать загрозу своїй колонії. Укуси шершнів досить болючі та навіть можуть привести до летального результату, хоча сама по собі їх отрута не смертельна. Річ у тому, що укус комахи може спровокувати загибель, якщо у людини є алергічна реакція або індивідуальна чутливість організму до цієї отрути.

Найнебезпечніше, коли шершні кусають в область шиї та обличчя. У таких випадках медики настійно рекомендують викликати "швидку" - адже без кваліфікованої допомоги укус шершня може закінчитися анафілактичним шоком і смертю.

Що потрібно робити, якщо вас вкусив шершень: