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У Дніпрі батьки з дітьми гуляли по льоду, що тане: шокуюче відео

Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі батьки з дітьми гуляють по льоду, що тане. І це незважаючи на плюсову температуру.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Риа-Мелитополь",

Інцидент стався в парку "Прибережний", 15 лютого.

На відео видно, як дорослі та діти ходять по льоду.

"Щороку дорослі та діти провалюються під лід і тонуть. Але все одно чомусь люди думають, виходячи на тонкий лід: "Зі мною такого не станеться", – йдеться у повідомленні.

До того ж у таку погоду лід скріплений вечірнім або нічним холодом, що здатний витримувати невелике навантаження. Однак, вдень лід швидко нагрівається від талої води та стає пористим і дуже слабким.

Додамо, що головною умовою безпечного перебування людини на льоду є відповідність товщини льоду та навантаження, яке додається до нього:

  • безпечна товща льоду для однієї людини має становити не менше 7 см;
  • безпечна товща льоду для спорудження катка - 12 см і більше;
  • безпечна товща льоду для спорудження пішої переправи - 15 см і більше.

Також важливо пам'ятати, що заборонено:

  • заходити на лід далеко від берега, ходити самому по льоду, а також збиратися на льоду великими групами;
  • з'їжджати на лижах чи санчатах з крутих берегів прямо на лід;
  • розпалювати на льоду багаття;
  • виходити на тонкий лід, бігати й стрибати по тонкій кризі;
  • ходити біля берегів, де найчастіше виникають промоїни, тріщини й розриви льоду;
  • виходити на лід у темний час доби.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі двоє підлітків провалилися під кригу: один потонув.

Також ми писали, що у Мелітополі школярки по черзі випробовували лід на міцність та провалювалися.

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