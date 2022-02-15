У Дніпрі батьки з дітьми гуляли по льоду, що тане: шокуюче відео

Інцидент стався в парку "Прибережний", 15 лютого.

На відео видно, як дорослі та діти ходять по льоду.

"Щороку дорослі та діти провалюються під лід і тонуть. Але все одно чомусь люди думають, виходячи на тонкий лід: "Зі мною такого не станеться", – йдеться у повідомленні.

До того ж у таку погоду лід скріплений вечірнім або нічним холодом, що здатний витримувати невелике навантаження. Однак, вдень лід швидко нагрівається від талої води та стає пористим і дуже слабким.

Додамо, що головною умовою безпечного перебування людини на льоду є відповідність товщини льоду та навантаження, яке додається до нього:

безпечна товща льоду для однієї людини має становити не менше 7 см;

безпечна товща льоду для спорудження катка - 12 см і більше;

безпечна товща льоду для спорудження пішої переправи - 15 см і більше.

Також важливо пам'ятати, що заборонено: