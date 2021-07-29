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У Дніпрі розлючений чоловік накинувся на військового: "пішов за гроші вбивати людей" (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі чоловік накинувся на військового під час мітингу. Він викрикував, мовляв, захисник "пішов за гроші вбивати людей".

Відео опублікували в Telegram-каналі "Катарсис".

Також розлючений чоловік зухвало запитав, що "військовий зробив хорошого". Навіть почав перераховувати так званий список "добрих діл".

На відео видно, що на думку чоловіка, добрі справи – це "почистити вулицю, посадити дерево та захистити когось на районі".

Чоловік виправдовується

Згодом у мережі поширили відео, на якому чоловік виправдовується. За його словами, у нього не було претензій до військових Збройних сил України. Окрім того, він каже, що звертався конкретно до цього чоловіка, бо він нібито "кричав та бикував". Хоча у ролику видно, що військовий просто мовчить

"До солдатів України я ніяк поганого слова не мав на увазі та не говорив жодного разу. Ну, а що цей дурень нарвався. Ну, вибачайте, що в формі отакий крикун приперся та кричав там", – заявив чоловік.

Відомо, що чоловіка звати Володимир Остапчук. Це вже не перша провокація чоловіка. Кілька років тому у Києві чоловік загорнувся у прапор Росії та співав гімн держави-агресора.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові розгорівся мовний скандал.

Також під Полтавою мер оскандалився через прапор із серпом і молотом.

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