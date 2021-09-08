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У Дніпрі поранили чоловіка, який прийшов у магазин без маски

Автор: Людмила Жукова

У Дніпрі 7 вересня в результаті конфлікту в супермаркеті підстрелили чоловіка. Причина виявилася банальна - він був в магазині без захисної маски.

Про це повідомляє Інформатор.

З чого почався конфлікт

НП сталася в супермаркеті на вулиці Тверській. Один з клієнтів магазину зробив зауваження іншому про відсутність маски. Зав'язалася словесна перепалка, а потім один з чоловіків вистрілив з "Флобера" в людину без маски. Це все вже відбувалося на вулиці. Постріл пролунав близько 20.30 вечора.

Ким виявився стрілець

За інформацією з власних джерел, потерпілий отримав травму під правим оком. Стрільцем виявився 43-річний місцевий житель, крім пістолета, при собі у нього був газовий балончик і електрошокер. Нападника затримали і доставили у відділення поліції.

У Дніпрі поранили чоловіка, який прийшов у магазин без маски (фото: informator.ua)

Як ми раніше писали, в Одесі журналіст без маски влаштував цирк у супермаркеті.

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Дніпро