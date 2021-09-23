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У Дніпрі викладачка жорстоко обматюкала студента за запізнення: "понти будеш бити у себе на районі"

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Дніпро, Четвер 23 вересня 2021 16:38
У Дніпрі викладачка жорстоко обматюкала студента за запізнення: "понти будеш бити у себе на районі" Викладачка облаяла студента за запізнення (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі в Індустріальному коледжі викладачка обматюкала студента, який запізнився на лекцію. Вочевидь, це трапляється не вперше.

Про це пише "Dnepr.Info".

На відео видно, як студент заходить в аудиторію, де його зустріла викладачка. Жінка у грубій формі пояснила хлопцеві, що запізнюватися погано. Водночас хлопець, очевидно, спізнюється вже не вперше.

"Значить так, я більше повторювати й попереджати не буду. Я не МОЗ. Помножу на мінус нуль. Так зрозуміло? А понти свої дешеві будете бити у себе на районі. Там, де ви — о******е пацани. Все зрозуміло?" — сказала викладачка студентові.

Відео хлопець опублікував на каналі Tik-tok "nosok 14488". Однак, зараз там немає жодного відео.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі невідомий погрожує школі. Дивні повідомлення з'явилися від невідомого користувача в мережі TiKTok.

Також ми писали, що у Дніпропетровській області школярка спалила прапор України та виклала відео в соцмережі.

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