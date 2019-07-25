У Дніпрі попрощалися з героєм ЗСУ, який загинув у перший день "перемир'я" (фото)

У Дніпрі поховали героя ЗСУ, який підірвався в зоні проведення ООС
Вчора, 24 липня, у Дніпрі попрощалися з воїном ЗСУ Шамілем (Семеном) Румигіним, який разом з бойовим товаришем загинув у Луганській області. Про це повідомив головний муфтій Духовного управління мусульман України Саїд Ісмагілов на своїй сторінці в Facebook
Похорон героя ЗСУ пройшли на мусульманському кладовищі. Попрощатися з військовим прийшли родичі і товариші по службі.
Шаміль (Семен) Румигин (фото: facebook.com/pressjfo.news)
"Хай, брат, буде милостивий до тебе Всевишній Аллах! Воістину ми всі належимо Аллаху, і справді ми до Нього повертаємося!" - написав Ісмагілов.
Військового ЗСУ поховали в Дніпрі (фото: facebook.com/said.ismagilov)
Нагадаємо, що в перший день початку "хлібного перемир'я" військові біля Щастя в Луганській області підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих поранень десантники Семен Румигин і Микита Скитченко померли на місці.
Семену Румигину було 22 роки, а Микиті Скитченко - всього лише 19.
Користувачі мережі також прокоментували похорон Румигіна.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що з 21 липня почалося перемир'я в районі проведення ООС на Донбасі. У мінській Тристоронній контактній групі зазначали, що порушення перемир'я на Донбасі передбачає відповідальність сторін.
Раніше повідомлялося про те, що бійці 24 ОМБР Роман Джерелейко і Олександр Бардаль загинули від куль ворожих снайперів.