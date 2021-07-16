У Дніпрі до напівсмерті побили відому активістку: зламаний ніс і вибиті зуби

За словами Наталії, якби не її сусідка, злякала нападників, вони б її вбили.

Правозахисниця пов'язує напад на неї зі своєю професійною діяльністю і звинувачує в нападі людей бізнесмена Олександра Петровського, більше відомого як "Нарик".

"Мені дуже боляче і страшно. Допоможіть мені! Я хочу правосуддя", - сказала вона на відео.

Обережно, відео 18+. Його можна переглянути за цим посиланням.

Трохи пізніше Наталія повідомила, що вже їде в "швидкій допомозі" в лікарню.

Далі справою займатимуться співробітники правоохоронних органів.