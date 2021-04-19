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У Дніпрі поліцейські врятували дівчину від трагічної загибелі: момент потрапив на відео

Автор: Світлана Мащенко

У Дніпрі двоє поліцейських врятували молоду дівчину від трагічної загибелі. Вона намагалася зістрибнути з Центрального мосту, але її наміри потрапили на одну з камер спостереження.

Про це повідомляється в Facebook Ситуаційний центр міста Дніпра.

"Надійшов виклик на службу 102, що на мосту знаходиться дівчина. Поки на міст їхав екіпаж, чергові патрульні в Ситуаційному центрі Дніпра почали оглядати камери відеоспостереження. Виявивши цю дівчину, вони направили екіпаж вже до конкретного місця", - йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, що дівчина налаштовується на стрибок з моста. Вона залишила знизу речі, виклала смартфон з кишені, і спустилася з поручнів. У цей момент під'їжджає екіпаж патрульних, звідки вискакує дівчина-"коп", хапає суїцидницю за торс і утримує.

"Другий батальйон. Вони встигли. Сержант поліції Тетяна Остапчук і рядовий поліції Микола Котенко", - назвали в прес-центрі імена рятівників.

Відео: У Дніпрі патрульні зняли з мосту дівчину (facebook.com/safecitydn)

Користувачі мережі оцінили вчинок поліцейських.

  • Не цінують у житті нічого, вічно придумують собі печальку. Руки, ноги, є. Живи і радій. Від неробства сходять з розуму...
  • Слава Богу, що врятували дівчину! Які молодці поліцейські! Дай Бог їм здоров'я!
  • Добре, хоч тут камери допомогли! Та й патрульні красені!

Раніше ми писали, що в Кременчуці жінки схопили за ноги самогубця, який стрибнув з мосту. Відважні рятівниці тримали суїцидника, поки не прибула патрульна поліція.

Також повідомлялося, що в TikTok з'явився новий флешмоб, що закликає до масового суїциду.

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