У Дніпрі поліцейські врятували дівчину від трагічної загибелі: момент потрапив на відео

"Надійшов виклик на службу 102, що на мосту знаходиться дівчина. Поки на міст їхав екіпаж, чергові патрульні в Ситуаційному центрі Дніпра почали оглядати камери відеоспостереження. Виявивши цю дівчину, вони направили екіпаж вже до конкретного місця", - йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, що дівчина налаштовується на стрибок з моста. Вона залишила знизу речі, виклала смартфон з кишені, і спустилася з поручнів. У цей момент під'їжджає екіпаж патрульних, звідки вискакує дівчина-"коп", хапає суїцидницю за торс і утримує.

"Другий батальйон. Вони встигли. Сержант поліції Тетяна Остапчук і рядовий поліції Микола Котенко", - назвали в прес-центрі імена рятівників.

Відео: У Дніпрі патрульні зняли з мосту дівчину (facebook.com/safecitydn)

Користувачі мережі оцінили вчинок поліцейських.