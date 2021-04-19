У Дніпрі поліцейські врятували дівчину від трагічної загибелі: момент потрапив на відео

У Дніпрі двоє поліцейських врятували молоду дівчину від трагічної загибелі. Вона намагалася зістрибнути з Центрального мосту, але її наміри потрапили на одну з камер спостереження.

"Надійшов виклик на службу 102, що на мосту знаходиться дівчина. Поки на міст їхав екіпаж, чергові патрульні в Ситуаційному центрі Дніпра почали оглядати камери відеоспостереження. Виявивши цю дівчину, вони направили екіпаж вже до конкретного місця", - йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, що дівчина налаштовується на стрибок з моста. Вона залишила знизу речі, виклала смартфон з кишені, і спустилася з поручнів. У цей момент під'їжджає екіпаж патрульних, звідки вискакує дівчина-"коп", хапає суїцидницю за торс і утримує.

"Другий батальйон. Вони встигли. Сержант поліції Тетяна Остапчук і рядовий поліції Микола Котенко", - назвали в прес-центрі імена рятівників.

У Дніпрі патрульні врятували дівчину. Центральний міст. Надійшов виклик на службу 102, що на мосту знаходиться дівчина. Поки на міст їхав екіпаж, чергові патрульні в Ситуаційному центрі Дніпра почали оглядати камери відеоспостереження. Виявивши цю дівчину, вони направили екіпаж вже до конкретного місця. Другий батальйон. Вони - встигли. Сержант поліції Тетяна Остапчук та рядовий поліції Микола Котенко. Відео з камер Ситуаційного центру міста Дніпра. #Ситуаційний_центр_міста_Дніпра #БезпечнеМісто #КамериДніпро #НовиниДніпра #Дніпро Posted by Ситуаційний центр міста Дніпра on Sunday, April 18, 2021

Відео: У Дніпрі патрульні зняли з мосту дівчину (facebook.com/safecitydn)

Користувачі мережі оцінили вчинок поліцейських.