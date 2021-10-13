У Дніпрі показали, як виглядає туалет у навчальному закладі: "музей фільму жахів" (фото)

У Дніпрі почали скаржитися на жахливий стан туалету в одному з навчальних закладів. Зокрема, вся кімната обклеєна дивними правилами та ще й сам унітаз за призначенням неможливо використовувати.

В якому стані вбиральня

Так, в одному з навчальних закладів міста діти навряд чи зможуть справити свою нужду. Адже в унітазі знаходиться невідомий шланг, яким зливають воду з труб. Тому у такому випадку навряд чи дитина зможе перекрити кран і витягнути шланг без допомоги дорослих і відповідно справити нужду.

Також на фото видно, що у вбиральні встановлені дивні правила. А саме на жалюзі біля вікна висить аркуш, на якому надруковано, що їх чіпати не можна. На іншому аркуші пише, що тим хто хоче справити нужду важливо не забувати "натиснути кнопку".

"Туалети в навчальних закладах схожі на місця з фільмів жахів", йдеться під фото.

Важливо, що в якому саме навчальному закладі знаходиться такий туалет - не повідомляється.

У Дніпрі в одному із навчальних закладів показали "вбиральню" (фото: t.me/huevyi_dnepr)