У Дніпрі пішохід розстріляв авто, яке його не пропустило: відео з місця НП

У Дніпрі пішохід розстріляв авто (фото: РБК-Україна)

У Дніпрі сталася НП зі стріляниною посеред вулиці

У Дніпрі пішоходу не сподобалася поведінка водія легкового авто, яке не пропустило його. Чоловік уже йшов по пішохідному переходу, але легковик не став чекати, коли той перейде дорогу.

На опублікованих кадрах в місцевому Telegram-каналі видно, що чоловік зупинився, дістав пістолет і зробив кілька пострілів у бік автомобіля, що віддаляється.

Судячи з хиткої ходи і невпевнених рухів "стрілок" міг перебувати в не зовсім адекватному стані. Після того, як він здійснив постріли, чоловік заховав пістолет і пішов собі далі.

Про постраждалих не повідомляється, але видно, що в цей момент дорогу переходив школяр. Постріли були дуже близько від дитини.

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У Дніпрі пішохід розстріляв автомобіль (відео: Telegram)

Раніше ми писали, що в Одесі 51-річний чоловік відкрив стрілянину по дітях з вікна багатоповерхівки. НП сталася в Малиновському районі по вулиці Скворцова, неадекват був затриманий поліцією.

Також повідомлялося, що 19-річний хлопець відкрив стрілянину в одному із студентських гуртожитків в місті Дніпро. Молодий чоловік вистрілив у голову 17-річній дівчині, а потім намагався застрелитися.