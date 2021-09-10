У Дніпрі пенсіонерка напала на 7-річну дитину у дворі: била в живіт і царапала

НП сталася в Дніпрі на вулиці холодильній, 55. Пенсіонерка просто сказилася, коли діти грали з м'ячем і він потрапив в клумбу. Очевидно, що квіти їй здалися набагато дорожче дітей.

Мама 7-річного хлопчика розповіла, що її сина побила літня дама. Сусіди пенсіонерки вирішили підтримати її і почали кричати, що нехай діти грають у своєму дворі.

"У дитини роздряпано обличчя і підпухле око. Діти грали у футбол, і м'яч потрапив на клумбу. Коли син підійшов до клумби, щоб забрати м'яч, Він присів і почав його діставати. В цей час жінка підійшла до нього і вдарила ногою по ногах — він впав на бік. Потім вона його вдарила по животу, після того як він встав вона схопила його за шию і почала трясти. Після всього цього вона забрала м'яч і закинула в під'їзд. Потім почали підключатися сусіди з цього будинку і розповідати про те, що це їх двір і діти з інших дворів повинні гуляти в своїх дворах, а не приходити в їх двір", - згадує мама хлопчика.

Мати 7-річного потерпілого звернулася в поліцію і написала заяву про те, що її сина побила місцева жителька.

У Дніпрі пенсіонерка напала на дитину (скріншот)